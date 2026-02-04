Playlist Altrecose a Genova

Il fondatore e direttore editoriale del Post Luca Sofri presenta il suo libro Playlist, il nuovo volume di Altrecose: una raccolta di storie intorno a più di tremila canzoni. Playlist ha opposte intenzioni, sovversive e spericolate: di essere uno strumento per chi voglia ascoltarle e goderle, le canzoni, e poi scegliersele, grazie alla scelta di centinaia di musicisti e delle loro canzoni più raccomandabili secondo Luca Sofri – e una ricca e varia serie di storie, riflessioni, aneddoti, brevi commenti, intuizioni, che riguardano ciascuna canzone. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.🔗 Leggi su Ilpost.it

Approfondimenti su Genova Playlist

La presentazione del libro Playlist di Luca Sofri si è svolta a La Spezia.

Oggi a Testo si alternano due eventi importanti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

27 gennaio – 1 febbraio 2026 (Salva il post & condividi ) MER 28/01 • APERI·SSU – aperitivo universitario @ssu_events • YOUR MOVE – food, drink & after @eden.events • Karaoke Night @casinettopetitot GIO 29/01 • Playlist (Altrecose) con Luca Sofri @s - facebook.com facebook