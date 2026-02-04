Playlist Altrecose a Genova

Da ilpost.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fondatore e direttore editoriale del Post Luca Sofri presenta il suo libro Playlist,  il nuovo volume di Altrecose: una raccolta di storie intorno a più di tremila canzoni. Playlist ha opposte intenzioni, sovversive e spericolate: di essere uno strumento per chi voglia ascoltarle e goderle, le canzoni, e poi scegliersele, grazie alla scelta di centinaia di musicisti e delle loro canzoni più raccomandabili secondo Luca Sofri – e una ricca e varia serie di storie, riflessioni, aneddoti, brevi commenti, intuizioni, che riguardano ciascuna canzone. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.🔗 Leggi su Ilpost.itImmagine generica

