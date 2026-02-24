paramount ha presentato una nuova offerta per warner bros discovery

Paramount ha avanzato una proposta concreta per acquisire Warner Bros. Discovery, motivata dalla volontà di espandere il proprio portafoglio di contenuti. La decisione arriva dopo che la società ha analizzato le opportunità di mercato e valutato i rischi di una possibile partnership. La proposta include dettagli specifici su finanziamenti e strategie di integrazione. Al momento, non sono stati ancora definiti i passaggi successivi ufficiali.

Nuovo colpo di scena nella sfida tra Netflix e Paramount Skydance per l’acquisizione di Warner Bros. Discovery. Nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 febbraio è scaduto il periodo di una settimana concesso da Netflix a Warner per interloquire con Paramount e ricevere un’ultima offerta dopo l’ accordo vincolante da 82,7 miliardi di dollari siglato col gigante dello streaming. La nuova offerta di Paramount è infatti arrivata, esattamente allo scadere del periodo concesso e, anche se non è state rese note cifre, si tratta di una proposta superiore a quella di Netflix. La proposta di Paramount supera quella di Netflix. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Warner Bros Discovery dice no a Paramount: “Offerta inadeguata”Il consiglio di Warner Bros Discovery ha respinto all’unanimità la proposta rivista di Paramount Skydance, ritenendola inadeguata e non competitiva rispetto all’accordo di fusione con Netflix annunciato a dicembre.

Paramount REFUSES to Let Netflix Purchase Warner Bros! New All Cash Bid is Making Things Difficult

