Cina meno nascite più decessi ed emigrati | toh stanno sparendo

Secondo il «World Economic Outlook» del Fondo Monetario Internazionale, la popolazione cinese mostra segnali di declino con meno nascite, più decessi e un aumento dell’emigrazione. Nonostante questa tendenza demografica, l’economia della Cina dovrebbe continuare a crescere, con previsioni del 4,2% nel 2026 e del 4% nel 2027. Un quadro che evidenzia le sfide e le opportunità di un Paese in trasformazione.

Secondo il «World Economic Outlook», pubblicato ieri dal Fondo monetario internazionale, l’economia della Repubblica Popolare Cinese crescerà del 4,2% nel 2026 e del 4 nel 2027. Rispetto ai dati di ottobre, le previsioni sono migliorate dello 0,2 per il 2025 portando la crescita annua al 5%, dello 0,3% per il 2026, ma peggiorate dello -0,2% per il 2027. Gli aumenti, dice l’Fmi, si debbono agli stimoli del governo, all’aumento di prestiti bancari per gli investimenti e alla tregua commerciale concordata in novembre con gli Stati Uniti che ha ridotto enormemente i dazi sui beni cinesi. Quanto alla flessione dell’anno venturo, la colpa è di «difficoltà strutturali», scrive l’Fmi: prima su tutti la voragine demografica in cui annaspa anche la Cina comunista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

