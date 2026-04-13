Picchia la madre per oltre 20 anni | figlio violento arrestato dopo l'ultima aggressione ad Aversa
Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri domenica pomeriggio ad Aversa con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. La madre ha riferito di aver subito violenze e minacce da oltre vent'anni, con episodi di aggressione che si sono intensificati fino all’ultima, avvenuta poche ore prima dell’arresto. I militari sono intervenuti in seguito a una nuova aggressione, che ha portato alla misura cautelare nei confronti del figlio.
Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri nel pomeriggio di domenica 12 aprile per maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre, La donna ha rivelato di essere vittima di violenze e minacce da oltre 20 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it
Aversa, minaccia e picchia la madre 64enne: arrestato 46enne dai carabinieriUn’escalation di violenze domestiche durata anni, culminata nell’ennesimo episodio di aggressione e minacce di morte.
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