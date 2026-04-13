Picchia la madre per oltre 20 anni | figlio violento arrestato dopo l'ultima aggressione ad Aversa

Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri domenica pomeriggio ad Aversa con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. La madre ha riferito di aver subito violenze e minacce da oltre vent'anni, con episodi di aggressione che si sono intensificati fino all’ultima, avvenuta poche ore prima dell’arresto. I militari sono intervenuti in seguito a una nuova aggressione, che ha portato alla misura cautelare nei confronti del figlio.