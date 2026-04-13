Percoto Canta la piccola Sanremo made in Fvg apre le iscrizioni | ecco le date
Il concorso canoro Percoto Canta, alla sua 39ª edizione, apre le iscrizioni mercoledì 15 aprile. La manifestazione si svolge in quattro serate e si rivolge a giovani artisti emergenti italiani. La competizione si svolge in una località del Friuli Venezia Giulia, nota come una delle più importanti del settore nella regione. L'evento si propone di scoprire e promuovere nuovi talenti nel panorama musicale nazionale.
È ai nastri di partenza il concorso canoro più atteso della regione: alla sua 39^ edizione, Percoto Canta apre le iscrizioni mercoledì 15 aprile, dedicando quattro serate alla scoperta e alla valorizzazione delle nuove voci del panorama italiano.Una piccola Sanremo made in FvgNota come una delle.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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