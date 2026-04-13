Per 18 anni superiora della Piccola famiglia di Santa Teresa Ravenna piange suor Maria Teresa Grilli

Nella mattinata di ieri si è spenta a 91 anni suor Maria Teresa Grilli, che per 18 anni ha ricoperto il ruolo di superiora presso le suore della Piccola famiglia di Santa Teresa di Gesù bambino. La religiosa è deceduta dopo aver trascorso molti anni dedicati alla guida del convento, lasciando un segno nel suo contesto religioso. La notizia ha suscitato cordoglio tra i membri della comunità religiosa e le persone a lei vicine.

Ieri mattina, all'età di 91 anni, se n'è andata suor Maria Teresa Grilli, per 18 anni superiora delle suore della Piccola famiglia di Santa Teresa di Gesù bambino.Nata il 19 febbraio del 1935 a Bagnacavallo, la suora era entrata a far parte della congregazione delle religiose di Santa Teresa il 7.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Sospiro di sollievo a Casal Velino: la piccola Teresa ha riaperto gli occhi, piange e muove le gambine