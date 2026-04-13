Pellegrino si racconta | Idoli? Da piccolo guardavo Ibrahimovi? e Ronaldo Mi piace come si muove Lautaro Il mio sogno…

Durante un’intervista, il calciatore ha condiviso i suoi ricordi di infanzia, ricordando come da bambino guardasse con ammirazione Ibrahimovic e Ronaldo. Ha anche menzionato l’apprezzamento per il modo di muoversi di Lautaro. Ha parlato dei propri sogni legati al calcio, senza entrare in dettagli specifici. La conversazione si è concentrata sui modelli di riferimento e le passioni che lo hanno accompagnato nel percorso sportivo.

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