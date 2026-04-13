Palazzo Donna Olimpia i reperti dell' Acquarossa torneranno a Viterbo | Sarà individuato uno spazio per esporli
I reperti dell'Acquarossa, finora conservati nei depositi della Soprintendenza di Oriolo Romano, torneranno a Viterbo. È stato annunciato che sarà individuato uno spazio adeguato per l’esposizione di questi reperti nel Palazzo Donna Olimpia. La decisione arriva in risposta alle preoccupazioni sulla possibilità che il patrimonio archeologico possa essere perso o disperso definitivamente. La presenza dei reperti è strettamente collegata alla storia locale e al legame con il re Gustavo VI Adolfo di Svezia.
La notizia del trasferimento dei reperti etruschi dell'Acquarossa verso i depositi della Soprintendenza di Oriolo Romano ha sollevato timori sulla possibile perdita definitiva di un tesoro legato a doppio filo con la storia della città e con la figura del re Gustavo VI Adolfo di Svezia, fautore.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Dagli scavi del re svedese all'esilio da Viterbo: i reperti dell'Acquarossa vittima del degrado di palazzo Donna OlimpiaReperti archeologici dell’Acquarossa messi in sicurezza lontano da Viterbo: erano conservati nel palazzo Donna Olimpia.
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