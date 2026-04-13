Palazzo Donna Olimpia i reperti dell' Acquarossa torneranno a Viterbo | Sarà individuato uno spazio per esporli

I reperti dell'Acquarossa, finora conservati nei depositi della Soprintendenza di Oriolo Romano, torneranno a Viterbo. È stato annunciato che sarà individuato uno spazio adeguato per l’esposizione di questi reperti nel Palazzo Donna Olimpia. La decisione arriva in risposta alle preoccupazioni sulla possibilità che il patrimonio archeologico possa essere perso o disperso definitivamente. La presenza dei reperti è strettamente collegata alla storia locale e al legame con il re Gustavo VI Adolfo di Svezia.