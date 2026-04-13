Osteoporosi | due giornate di prevenzione alla Casa di Cura San Rossore

Due giornate di prevenzione e diagnosi dell’osteoporosi si svolgeranno presso la Casa di Cura San Rossore il 16 aprile e il 16 maggio 2026, dalle 9 alle 13. L’evento si concentra sulla patologia, definita silenziosa e inarrestabile, che indebolisce le ossa e aumenta il rischio di fratture in età avanzata. Le iniziative sono aperte a chi desidera sottoporsi a controlli specifici per questa condizione.

Il 16 aprile e il 16 maggio 2026 dalle 9 alle 13 la casa di Cura San Rossore dedica due giornate alla prevenzione e alla diagnosi dell’osteoporosi, patologia silenziosa ma inarrestabile che mina la salute delle ossa aumentando significativamente il rischio di fratture nell’età matura e nell’età.🔗 Leggi su Pisatoday.it Osteoporosi, nuovo ambulatorio alla Casa di Cura 'San Michele'È stata inaugurata nella sede della Casa di Cura “San Michele” di Maddaloni la MOC DEXA (o DXA - Dual-Energy X-ray Absorptiometry), che rappresenta... Prevenzione: la Casa di Cura San Rossore spiega i pericoli del Papilloma virus umanoIl 4 marzo segna un appuntamento cruciale per la salute pubblica: la Giornata Mondiale per la lotta contro l’HPV (Papilloma Virus umano).