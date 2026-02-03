Quel parco aperto a tutti i bambini ma che è preso di mira dai vandali

A Limbiate, un parco giochi per bambini inaugurato nel luglio 2020, viene spesso preso di mira dai vandali. Nonostante l’intento fosse creare uno spazio accessibile e sicuro per i più piccoli, i danni e gli atti di vandalismo continuano a mettere a rischio questa area. I genitori e le associazioni aspettano ancora risposte concrete dalle autorità per tutelare il parco e garantire un ambiente sereno per i bambini.

A Limbiate è stato inaugurato nel luglio del 2020 con l'idea di essere un parco giochi per bambini senza barare. Ma negli anni, il parco Barzaghi di via Turati ha subito vari e ripetuti atti vandalici, tra cui scritte volgari sui muri.Questa volta a essere stato preso di mira è l’oblò di uno dei.🔗 Leggi su Monzatoday.it

