Uno studio condotto dall'Università di Dokuz Eylul ha analizzato gli effetti dell’obesità, evidenziando che il suo impatto varia tra uomini e donne. I ricercatori hanno raccolto dati su diversi parametri e hanno riscontrato differenze significative nei risultati tra i due sessi. La ricerca si concentra sui modi in cui l’obesità si manifesta e si sviluppa, senza trarre conclusioni o interpretazioni ulteriori.

Un nuovo studio condotto dalla Dokuz Eylul University ha messo in luce un aspetto spesso sottovalutato: l’obesità non colpisce uomini e donne nello stesso modo. I risultati mostrano che le conseguenze sul corpo possono essere molto diverse, con implicazioni importanti per la salute e per le future terapie. Secondo i dati raccolti, gli uomini con obesità tendono ad accumulare maggiormente grasso viscerale, quello che si deposita intorno agli organi interni. Questo tipo di grasso è particolarmente pericoloso perché è strettamente legato a malattie cardiovascolari e disturbi metabolici. Inoltre, negli uomini sono stati riscontrati livelli più alti di enzimi epatici, un possibile segnale di stress o danni al fegato.🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Obesità, scoperta importante: impatto diverso su uomini e donne

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