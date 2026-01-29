Uomini e Donne anticipazioni | Rosanna fa una scoperta su Alessio e chiude proposta di nozze a sorpresa

La registrazione di Uomini e Donne del 28 gennaio ha portato una sorpresa dietro l’altra. Rosanna ha fatto una scoperta su Alessio e ha deciso di chiudere con lui. Nel frattempo, arriva anche una proposta di nozze a sorpresa che ha lasciato tutti senza parole. La puntata si è conclusa tra emozioni forti e decisioni importanti per i protagonisti del programma.

Registrazione Uomini e Donne 28 gennaio. La puntata di Uomini e Donne registrata il 28 gennaio è stata carica di emozioni, colpi di scena e decisioni definitive. Secondo le anticipazioni diffuse dal blogger Lorenzo Pugnaloni, il centro studio sarà teatro di confronti durissimi ma anche di momenti di grande commozione. Alessio e Rosanna: ritorno di fiamma o illusione?. Alessio Pili Stella e Rosanna Siino tornano al centro studio dopo la promessa di “rinizio” avvenuta nella puntata precedente. I due raccontano di essere usciti insieme, di aver passato la notte insieme e di aver condiviso momenti molto intimi e belli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Durante la registrazione di ieri di Uomini e Donne, Rosanna ha deciso di mettere fine alla storia con Alessio.

