Nuovo presidente FIGC il Verona cambia idea? La rivelazione sul sostegno per Malagò
Un nuovo presidente della FIGC potrebbe essere annunciato a breve, con alcune squadre che sembrano riconsiderare le proprie posizioni di supporto. In particolare, si parla di una possibile inversione di tendenza da parte di un club di prima divisione, che avrebbe manifestato maggiore favore nei confronti di Malagò. La situazione rimane in evoluzione, e le decisioni ufficiali potrebbero arrivare nelle prossime ore.
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Buonfiglio sul nuovo presidente Figc: “Cambiando solo un nome non si cambia un tubo”. E Malagò non commenta“Cosa deve fare il calcio? Un’analisi attenta, scegliere un presidente con un programma chiaro e chiedere interventi governativi, ma cambiando solo...
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