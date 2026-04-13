Nuova direzione strategica Ulss 4 | focus su servizi investimenti e personale

Venerdì 10 aprile è stato nominato il nuovo direttore dei servizi socio-sanitari dell’Ulss 4 del Veneto orientale. Con questa nomina si è completata la nuova squadra di direzione dell’azienda sanitaria, che vede anche la presenza di altri due dirigenti: uno responsabile dell’area sanitaria e l’altro dell’area amministrativa. Il direttore generale dell’ente fa parte del gruppo di leadership appena rinnovato.

Con la nomina del direttore dei servizi socio-sanitari Eddi Frezza, avvenuta venerdì 10 aprile, si completa la nuova squadra di direzione dell'Ulss 4 del Veneto orientale, composta anche da Sira Bizzotto (area sanitaria) e Silena Tadiotto (amministrativa), oltre che dal direttore generale Carlo.🔗 Leggi su Veneziatoday.it ULSS 7: nuova Direzione Strategica con esperti esterniLa riorganizzazione del vertice dell’ULSS 7 Pedemontana segna una nuova fase per la sanità nella provincia di Vicenza e Padova. Sanità, FdI Sannio incontra la direzione ASL: focus su servizi territoriali e prevenzione“Si è svolto nella giornata di ieri, presso la sede della Direzione generale della ASL di Benevento, un incontro tra una delegazione di Fratelli...