Il dramma della vip da Caterina Balivo | Non so più nulla di mia figlia Diana da oltre un anno

Caterina Balivo ha condiviso di non aver visto o sentito la figlia Diana da oltre un anno, descrivendo la situazione come un momento difficile e doloroso. La conduttrice ha parlato pubblicamente della distanza e del silenzio che caratterizzano il loro rapporto, sottolineando il desiderio di mantenere un legame nonostante le difficoltà. La sua testimonianza ha attirato l’attenzione su una realtà che coinvolge molte famiglie.

Il dolore di una madre che non si arrende, nemmeno davanti alla distanza e al silenzio. È quello raccontato dall’attrice e conduttrice, tornata in televisione per parlare del rapporto sempre più fragile con la figlia Diana. Un racconto che si carica di emozione e preoccupazione, ma anche di una speranza che, nonostante tutto, non sembra spegnersi. Ospite del programma La volta buona, l’ex Miss Italia ha condiviso un momento estremamente personale, svelando quanto sia difficile convivere con l’assenza della figlia. Una distanza che dura ormai da oltre un anno e che rappresenta una ferita ancora aperta nella sua vita quotidiana. “È fuori”. L’annuncio ufficiale della Rai sul conduttore: “Non è nei palinsesti” L’appello della vip da Caterina Balivo: “Non vedo mia figlia da oltre un anno”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it “Sono caduta nell’alcolismo”. L’attrice racconta il suo dramma da Caterina BalivoIl pomeriggio televisivo di La Volta Buona ha regalato uno dei momenti più intensi e inaspettati della stagione. Leggi anche: Enrica Bonaccorti, l’addio dei VIP da Mara Venier a Caterina Balivo