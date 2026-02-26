Superlega Trento batte Cisterna e chiude terza Ecco gli accoppiamenti dei playoff

Trento non si è fatta sorprendere. Allo sprint i campioni d’Italia hanno difeso il vantaggio minimo e hanno chiuso la regular season al terzo posto. La giornata finale di Superlega ha stabilito gli ultimi verdetti in vista dei playoff e l’ordine delle magnifiche otto che da domenica 8 marzo si contenderanno il tricolore non è cambiato rispetto alla classifica di un turno fa: Perugia, Verona, Trento, Modena, Piacenza, Civitanova, Milano e Monza. Alla vigilia cinque squadre erano già sicure delle loro posizioni sulla griglia di partenza dei playoff – Perugia prima, Verona seconda, Civitanova sesta, Milano settima e Monza ottava – ma per terza, quarta e quinta posizione tutto era in discussione con Trento e Modena appaiate a quota 44 punti e Piacenza in scia a 43. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

