Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che gli alleati della Nato sono stati messi alla prova e hanno fallito. La sua affermazione è stata comunicata attraverso una nota letta dalla portavoce della Casa Bianca. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze o sui motivi di questa critica. La dichiarazione arriva in un momento di tensione tra gli Stati Uniti e alcuni partner europei dell’alleanza.

«Gli alleati della Nato sono stati messi alla prova e hanno fallito». È quanto affermato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una nota letta dalla portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. Il presidente americano incontrerà oggi il segretario generale dell’Alleanza Mark Rutte. «Sarà un colloquio schietto e onesto», ha dichiarato la portavoce. Allo stesso tempo, Donald Trump sta ancora pensando al ritiro degli Stati Uniti dalla Nato. Colloqui con la Cina sull’Iran Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno avviato colloqui di alto livello con la Cina sull’ Iran. A riferirlo è stata ancora Leavitt nel corso di un briefing con la stampa, senza fornire ulteriori dettagli sui contenuti delle discussioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump attacca la Nato: “Alleati messi alla prova e hanno fallito”

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