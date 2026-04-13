Muharemovic Juventus ancora in corsa? Gli ultimi aggiornamenti

Il difensore bosniaco, attualmente in prestito al Sassuolo, è al centro di discussioni sul suo futuro. La Juventus, che ha già avuto rapporti con il giocatore, potrebbe valutare un'eventuale operazione di acquisto o prestito. Le trattative tra le due squadre sono in corso, mentre il giocatore aspetta eventuali sviluppi sulla sua posizione contrattuale. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.

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