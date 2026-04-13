Montevarchi al via i lavori alla Ginestra | modifiche alla viabilità per un mese

A Montevarchi sono iniziati lunedì i lavori di ripristino della viabilità all’interno del complesso “La Ginestra Fabbrica della Conoscenza”. Durante l’intervento, sono state apportate modifiche temporanee alla circolazione stradale che dureranno circa un mese. La riqualificazione riguarda le vie principali del sito, interessando sia le aree di accesso che quelle interne. La modifica della viabilità comporta alcune deviazioni per i veicoli in transito nella zona.

Arezzo, 13 aprile 2026 – Sono iniziati lunedì gli interventi di ripristino della viabilità carrabile all’interno del complesso “La Ginestra Fabbrica della Conoscenza” di Montevarchi. Un’operazione mirata a migliorare la sicurezza e la fruibilità dell’area, inserita nel più ampio programma di manutenzione e valorizzazione degli spazi pubblici cittadini. Il cantiere avrà una durata stimata di circa un mese. Durante tutto il periodo dei lavori, per garantire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di massima sicurezza, sarà interdetto il transito sia pedonale che veicolare nella zona interessata. L’amministrazione comunale invita i cittadini a consultare la planimetria predisposta, utile per individuare i percorsi pedonali alternativi consentiti fino al termine degli interventi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montevarchi, al via i lavori alla Ginestra: modifiche alla viabilità per un mese Montevarchi, modifiche alla viabilità in via 4 Novembre per lavori alla nuova autostazioneArezzo, 10 febbraio 2026 – Montevarchi, modifiche alla viabilità in via 4 Novembre per lavori alla nuova autostazione. Montevarchi. Lavori alla nuova Autostazione. Modifiche alla viabilitàArezzo, 10 febbraio 2026 – Per consentire l’avanzamento dei lavori di realizzazione della nuova Autostazione di Montevarchi, sono previste modifiche...