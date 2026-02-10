Montevarchi Lavori alla nuova Autostazione Modifiche alla viabilità

A Montevarchi i lavori per la nuova Autostazione fanno scattare modifiche alla viabilità. Durante le giornate di 16, 17 e 18 febbraio, tra le 8 e le 18, via IV Novembre sarà interessata da variazioni temporanee. La strada resterà chiusa al traffico per permettere ai operai di portare avanti i lavori senza intoppi. Chi deve attraversare quella zona dovrà seguire le indicazioni e i percorsi alternativi. La speranza è di ridurre al minimo i disagi per i residenti e i pendolari.

Arezzo, 10 febbraio 2026 – Per consentire l'avanzamento dei lavori di realizzazione della nuova Autostazione di Montevarchi, sono previste modifiche temporanee alla circolazione in via IV Novembre nelle giornate di 16, 17 e 18 febbraio, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.30. Durante questo periodo sarà vietato il transito a tutti i veicoli e ai pedoni, ad eccezione dei mezzi autorizzati e impiegati nel cantiere, secondo quanto indicato dalla segnaletica stradale temporanea predisposta sul posto. Nel dettaglio, i provvedimenti interesseranno diversi tratti della viabilità cittadina. Nel segmento Viale Diaz – Piazza Dante la strada sarà completamente interrotta in entrambe le direzioni.

