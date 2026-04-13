Il monitoraggio dei ponti coinvolge diverse tecnologie, tra cui sensori strutturali e sistemi digitali avanzati, per garantire la sicurezza delle strutture. Questi strumenti permettono di raccogliere dati in tempo reale sulle condizioni delle infrastrutture, individuando eventuali segni di deterioramento o criticità. La tecnologia si integra con procedure di controllo periodico, contribuendo a gestire meglio le eventuali manutenzioni e prevenire rischi legati al degrado delle strutture.

Dai sensori strutturali ai sistemi digitali avanzati: tutto quello che c’è da sapere sulla sicurezza dei ponti.. Il monitoraggio dei ponti è oggi uno degli aspetti più critici nella gestione delle infrastrutture. Negli ultimi anni, l’attenzione verso la sicurezza strutturale è cresciuta in modo significativo. PERCHÉ È FONDAMENTALE. I ponti sono sottoposti a: – traffico veicolare – condizioni climatiche – variazioni termiche – usura dei materiali Il monitoraggio consente di: – individuare anomalie – prevenire rischi – programmare interventi COME FUNZIONA. I sensori strutturali raccolgono dati in tempo reale su: – vibrazioni – deformazioni – inclinazioni – carichi – temperatura I dati vengono analizzati da piattaforme digitali che generano alert.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Monitoraggio dei ponti: come funziona davvero e quali tecnologie si utilizzano oggi

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