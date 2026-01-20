Come funziona la rottamazione quinquies | quali cartelle si possono saldare da oggi quanto si paga e a chi conviene davvero

Da oggi è possibile aderire alla Rottamazione-quinquies, la procedura prevista dalla legge di Bilancio 2026 per il pagamento di cartelle esattoriali. Questa misura consente di saldare debiti fiscali e previdenziali, con modalità e importi specifici. È importante conoscere quali cartelle si possono definire, i costi e le condizioni per valutare se questa opportunità sia realmente vantaggiosa.

Roma, 20 gennaio 2026 – Da oggi è operativa la procedura per aderire alla Rottamazione-quinquies, la nuova definizione agevolata introdotta dalla l egge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199). L' Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR) ha infatti pubblicato sul proprio sito servizi e istruzioni per inviare la domanda solo in via telematica entro il 30 aprile 2026, e ha messo a disposizione anche un prospetto informativo per conoscere in anticipo quali debiti rientrano e quanto si pagherebbe in forma 'rottamata'. Perché questa rottamazione è diversa dalle precedenti. Il punto che cambia – e che restringe il perimetro – è che la quinquies non è un 'ombrello' generalizzato su qualunque cartella: vale solo per specifiche tipologie di carichi, mentre restano fuori molte partite che nelle passate edizioni erano spesso il cuore della sanatoria (ad esempio vari debiti da accertamento).

