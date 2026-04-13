Mondiale Endurance Imola si prepara al Wec | il piano dettagliato della viabilità per la 6 Ore

Imola si appresta ad accogliere la sesta tappa del FIA World Endurance Championship, in programma dall’ultima giornata della settimana all’autodromo Enzo e Dino Ferrari. La manifestazione coinvolge un evento di endurance automobilistica che si svolgerà sulla pista cittadina, portando a modifiche temporanee alla viabilità locale. Nei giorni precedenti alla gara, sono stati comunicati i dettagli relativi alla gestione del traffico e alle deviazioni stradali previste.