Mondiale Endurance Imola si prepara al Wec | il piano dettagliato della viabilità per la 6 Ore
Imola si appresta ad accogliere la sesta tappa del FIA World Endurance Championship, in programma dall’ultima giornata della settimana all’autodromo Enzo e Dino Ferrari. La manifestazione coinvolge un evento di endurance automobilistica che si svolgerà sulla pista cittadina, portando a modifiche temporanee alla viabilità locale. Nei giorni precedenti alla gara, sono stati comunicati i dettagli relativi alla gestione del traffico e alle deviazioni stradali previste.
L’attesa per la tappa imolese del Fia World Endurance Championship (Wec), in programma da venerdì all’autodromo Enzo e Dino Ferrari, porta con sé una rivoluzione temporanea della circolazione stradale. L’amministrazione comunale ha varato un pacchetto di provvedimenti straordinari per gestire.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
IMOLA PRONTA AD ACCOGLIERE LA FIA WEC 6 HOURS OF IMOLA 2026. 14 CASE COSTRUTTRICI AL VIA. L’AUTODROMO CONFERMA IL PROPRIO RUOLO CENTRALE NEL MONDIALE ENDURANCEL’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari si prepara ad accogliere la gara FIA (Federation Internationale de l’Automobile) WEC (World Endurance...
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