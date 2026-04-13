Microsoft ha avviato il processo di rimozione di Copilot da Windows 11, iniziando dall'applicazione Blocco note. La società sta eliminando progressivamente questa funzione dalle applicazioni più comuni e utilizzate dagli utenti. La modifica riguarda solo la presenza visibile di Copilot nelle applicazioni di sistema, senza indicare un'assenza totale della funzionalità. La decisione si inserisce in un aggiornamento pianificato per il sistema operativo.

Microsoft sta iniziando a ridurre la presenza visibile di Copilot dentro Windows 11, partendo proprio dalle applicazioni più semplici e utilizzate ogni giorno. Il cambiamento riguarda in particolare il blocco note, ma si estende anche ad altri strumenti come foto e strumento di cattura. Non è un’uscita di scena dell’intelligenza artificiale. È qualcosa di più sottile, e forse più strategico. Nel nuovo aggiornamento, il classico pulsante dedicato a Copilot sparisce dall’interfaccia del Blocco Note. Al suo posto compare un menu più neutro, spesso indicato come “Writing tools”, che continua a offrire le stesse funzioni basate sull’AI. Questo significa che: le capacità di scrittura assistita restano attive.🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Microsoft ha iniziato a rimuovere Copilot da Windows 11, partendo da Blocco note

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