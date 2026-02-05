Maltempo sull’Italia previsti temporali e vento forte | Atteso il passaggio di quattro perturbazioni

Oggi e nei prossimi giorni l’Italia si prepara ad affrontare un’ondata di maltempo. Sono in arrivo quattro perturbazioni che porteranno temporali e vento forte in diverse zone del paese. Le previsioni parlano di temporali intensi, con raffiche di vento che possono creare problemi, soprattutto nelle aree più esposte. La situazione resta in evoluzione e le autorità invitano alla prudenza.

Tra la giornata di oggi, giovedì 5 febbraio, e il weekend di domenica 8 l’Italia sarà interessata dal passaggio di diverse perturbazioni. Attese piogge, temporali e vento forte, ma neve solo in montagna. Temperature nelle medie o poco al di sopra.🔗 Leggi su Fanpage.it

Oggi e nel weekend l’Italia deve prepararsi a forti temporali e vento.

Maltempo sull’Italia, previsti temporali e vento forte: Atteso il passaggio di quattro perturbazioniTra la giornata di oggi, giovedì 5 febbraio, e il weekend di domenica 8 l’Italia sarà interessata dal passaggio di diverse perturbazioni ... fanpage.it

Meteo, pioggia e neve per giorni: l’Italia entra in una lunga fase di maltempo. Le previsioniL'Italia è nel mirino delle perturbazioni in questa prima settimana di febbraio 2026. Piogge e nevicate da Nord a Sud. meteo.it

#Maltempo Emilia Romagna, #neve sull’Appennino modenese: 30cm al Passo delle Radici | VIDEO facebook

#meteo. Buongiorno, maltempo sull'Italia per una perturbazione in transito con piogge, rovesci e temporali da nord verso sud. Neve sulle Alpi, ventoso. Tutti i dettagli scaricando l'App di #3BMeteo x.com