Maltempo sull’Italia previsti temporali e vento forte | Atteso il passaggio di quattro perturbazioni

Da fanpage.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi e nei prossimi giorni l’Italia si prepara ad affrontare un’ondata di maltempo. Sono in arrivo quattro perturbazioni che porteranno temporali e vento forte in diverse zone del paese. Le previsioni parlano di temporali intensi, con raffiche di vento che possono creare problemi, soprattutto nelle aree più esposte. La situazione resta in evoluzione e le autorità invitano alla prudenza.

Tra la giornata di oggi, giovedì 5 febbraio, e il weekend di domenica 8 l’Italia sarà interessata dal passaggio di diverse perturbazioni. Attese piogge, temporali e vento forte, ma neve solo in montagna. Temperature nelle medie o poco al di sopra.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Maltempo Italia

Maltempo sull’Italia, previsti temporali e vento forte: “Atteso il passaggio di quattro perturbazioni”

Oggi e nel weekend l’Italia deve prepararsi a forti temporali e vento.

Maltempo, temporali e vento forte su gran parte dell’Italia. Neve in Valle d’Aosta

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Maltempo Italia

Argomenti discussi: Maltempo: temporali e venti forti sulle due isole maggiori e sulla Calabria; Maltempo senza fine sull'Italia e vortice al Sud, le previsioni meteo: cosa succede; Oggi allerta gialla in 5 regioni: Calabria, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto - Lunedì Tajani in Calabria, Sicilia e Sardegna; Tendenza meteo - Raffica di perturbazioni verso l'Italia.

maltempo sull italia previstiMaltempo sull’Italia, previsti temporali e vento forte: Atteso il passaggio di quattro perturbazioniTra la giornata di oggi, giovedì 5 febbraio, e il weekend di domenica 8 l’Italia sarà interessata dal passaggio di diverse perturbazioni ... fanpage.it

maltempo sull italia previstiMeteo, pioggia e neve per giorni: l’Italia entra in una lunga fase di maltempo. Le previsioniL'Italia è nel mirino delle perturbazioni in questa prima settimana di febbraio 2026. Piogge e nevicate da Nord a Sud. meteo.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.