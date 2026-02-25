Gambassi e Sicuro hanno organizzato un incontro alla Pieve, motivato dalla crescente preoccupazione per le crisi climatiche e sociali che colpiscono il mondo. Durante l’appuntamento, partecipanti di diverse età hanno discusso sulle soluzioni pratiche per affrontare le emergenze ambientali e le disuguaglianze. Il dibattito ha attirato una quarantina di persone, tutte desiderose di capire come agire nel quotidiano. Un momento di confronto diretto tra cittadini e esperti locali.

SAN GIOVANNI Un pomeriggio di approfondimento e confronto per leggere il presente con occhi più consapevoli. È quello andato in scena sabato 21 febbraio alla Pieve di San Giovanni Battista di San Giovanni Valdarno, dove quasi 150 persone hanno partecipato all’incontro con i giornalisti Giacomo Gambassi e Gianmarco Sicuro. Per oltre due ore e mezza il vaticanista di Avvenire e l’inviato Rai dai fronti di guerra hanno offerto un’analisi articolata dei principali scenari di crisi internazionale, delineando un quadro globale segnato da conflitti, tensioni geopolitiche e da un progressivo indebolimento del diritto internazionale e umanitario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Meloni in Giappone, asse strategico Roma-Tokyo sulle nuove sfide globali. L’incontro tra le due premier donneGiorgia Meloni si trova in Giappone per rafforzare i rapporti tra Roma e Tokyo, due democrazie che condividono valori e interessi strategici.

2026: Guerra, Sanità e Diplomazia: le sfide globali che cambianoIl conflitto in Ucraina ha causato una crisi umanitaria e ha spinto molte nazioni a rafforzare le proprie forze militari.

Temi più discussi: Le grandi sfide globali. L’incontro alla Pieve con Gambassi e Sicuro; Il mondo visto dal Senato: a Terlano una serata per capire le grandi sfide globali; Clima e migrazioni, le nuove sfide giuridiche e geopolitiche; Sfide globali, nazionalismi non al passo con i tempi. Il caso della Germania.

Sfide globali, nazionalismi non al passo con i tempi. Il caso della GermaniaMONDO. Tutto congiura perché in Germania le cose non vadano nel verso giusto. Anche l’elezione a presidente della Cdu per Merz è stata una sofferenza. ecodibergamo.it

Cormann: Multilateralismo per rispondere alle sfide globaliIl multilateralismo resta la soluzione piu' efficace per rispondere alle sfide globali: questo, in sintesi, il messaggio lanciato dal ... notizie.tiscali.it

Rassegna È TEATRO. ANCORA TEATRO ` Cinema-Teatro Careni Pieve di Soligo La rassegna propone uno dei grandi capolavori della letteratura mondiale tratto dall’opera senza - facebook.com facebook