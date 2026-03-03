Autorità di bacino Po Delpiano segretario

L’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha un nuovo segretario generale, nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con un decreto. La nomina è stata proposta dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Alessandro Delpiano assume quindi questa posizione all’interno dell’ente che si occupa della gestione del fiume. Il suo incarico è stato ufficializzato di recente.

L’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (AdPo) ha una nuova guida: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con apposito decreto, ha nominato Alessandro Delpiano come segretario generale dell’ente su proposta del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase). Ingegnere bolognese di 57 anni, Delpiano (foto) è stato fino alla nomina direttore dell’area Pianificazione territoriale della Città metropolitana di Bologna, per la quale ha anche curato il piano della mobilità e il piano territoriale metropolitano. "L’Autorità del fiume Po – ricorda Delpiano – è la più ampia d’Italia, composta dalle regioni più popolate di persone, imprese e agricoltura del nostro Paese". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

