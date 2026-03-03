Autorità di bacino Po Delpiano segretario

L’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha un nuovo segretario generale, nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con un decreto. La nomina è stata proposta dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Alessandro Delpiano assume quindi questa posizione all’interno dell’ente che si occupa della gestione del fiume. Il suo incarico è stato ufficializzato di recente.

L’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (AdPo) ha una nuova guida: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con apposito decreto, ha nominato Alessandro Delpiano come segretario generale dell’ente su proposta del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase). Ingegnere bolognese di 57 anni, Delpiano (foto) è stato fino alla nomina direttore dell’area Pianificazione territoriale della Città metropolitana di Bologna, per la quale ha anche curato il piano della mobilità e il piano territoriale metropolitano. "L’Autorità del fiume Po – ricorda Delpiano – è la più ampia d’Italia, composta dalle regioni più popolate di persone, imprese e agricoltura del nostro Paese". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Autorità di bacino Po, Delpiano segretario Autorità di Bacino fiume Po: nessun vincolo urbanistico impostoL’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po precisa che la nuova pianificazione non introduce vincoli prescrittivi, aggiuntivi nei territori di... Comune, Regione, Aipo e Autorità di Bacino insieme per valorizzare Isola Serafini«Siamo arrivati, finalmente, a definire un accordo per valorizzare la Scala di risalita dei pesci di Isola Serafini, con un accesso pubblico sicuro e... Rischio idraulico e idrogeologico, i PAI dell'AUBAC per il Lazio Aggiornamenti e contenuti dedicati a Autorità di Temi più discussi: Aggiornamento settimanale situazione idrologica – 26/02/2026; Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, Alessandro Delpiano è il nuovo segretario generale; Alessandro Delpiano segretario generale Autorità bacino fiume Po; PRESENTAZIONE DELLA VARIANTE AL PAI: L’ADBPO IN PROVINCIA INCONTRA 150 TECNICI. Alessandro Delpiano nuovo Segretario dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume PoL’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha una nuova guida: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con apposito ... cremonaoggi.it Alessandro Delpiano nominato Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del fiume PoL’ingegnere bolognese guiderà l’ente per i prossimi cinque anni, con l’obiettivo di rafforzare le politiche di difesa idraulica e gestione sostenibile delle acque ... forli24ore.it L’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (Adbpo) ha una nuova guida: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con apposito decreto, ha nominato l’ingegner Alessandro Delpiano come segretario generale - facebook.com facebook La presidenza dell'autorità di sistema portuale lancia una manifestazione d'interesse, simile a quella lanciata dal governo per nominare gli ultimi presidenti x.com