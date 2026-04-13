Lonato del Garda | mercantico

Il Mercantico è un mercato dedicato all’antiquariato e al collezionismo che si tiene nel centro storico di Lonato del Garda ogni terza domenica del mese. L’evento richiama appassionati e visitatori provenienti dalla zona e oltre, offrendo bancarelle con oggetti d’epoca e pezzi da collezione. La manifestazione si svolge regolarmente e rappresenta uno degli appuntamenti più frequentati nel territorio gardesano.

Il Mercantico: il mercato dell’antiquariato e del collezionismo a Lonato del Garda. Ogni terza domenica del mese, nel centro storico di Lonato del Garda, si svolge il Mercantico, uno degli appuntamenti più amati del territorio gardesano. Un mercatino di antiquariato, modernariato, hobbistica e.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Lonato del Garda, esplosione in un’armeria: gravissimo 57enneLonato del Garda (Brescia), 30 marzo 2026 – Lo scoppio, il fumo che si alza dalla struttura e un uomo a terra in gravissime condizioni. Il Natale arriva sul Garda: mercatini da sogno Si parla di: Lonato del Garda: mercantico; Lonato del Garda | mercantico.