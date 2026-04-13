Durante la cerimonia di premiazione del Rolex Monte-Carlo Masters, Charlene di Monaco ha sfoggiato un elegante chignon. La presenza della duchessa ha attirato l’attenzione dei presenti, che l’hanno notata tra gli ospiti del torneo di tennis. La sua espressione e il suo abbigliamento sono stati commentati da vari osservatori, mentre si trovava nel palco dedicato alla consegna dei premi.

Sguardo in alto per Charlene di Monaco, durante la premiazione del famoso torneo di tennis Rolex Monte-Carlo Masters. Una domenica di riflettori puntati sul Principato, dove Jannik Sinner ha trionfato (e poi festeggiato con un tuffo dal trampolino). La principessa monegasca che lo ha premiato ha indossato un raccolto capelli molto speciale. Osserviamolo, di profilo, più sotto, mentre è intenta a conversare con il campione altoatesino che abbraccia la sua coppa. Lei, in abito bianco, ha le mani raccolte, lo sguardo in ammirazione. Elegantissima. Charlene di Monaco e il raccolto prezioso per Jannik Sinner. È molto poetica, l’immagine di Charlene di Monaco, alla cerimonia di premiazione del torneo Rolex Monte-Carlo Masters.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Lo chignon di Charlene di Monaco ai Masters di Monte-Carlo vola alto

Letizia e Felipe di Spagna, il gesto di Alberto e Charlene di Monaco e di Re Carlo dopo la tragediaLa tragedia di Adamuz, che ha causato più di 40 morti e oltre 100 feriti, ha generato profondo sgomento.

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