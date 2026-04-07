Il match tra il PSG e il Liverpool si gioca negli ottavi di finale di una competizione europea. I francesi sono impegnati anche nella lotta per il primo posto in Ligue 1, dove si contendono la posizione con il Lens. La partita si svolge in un momento di grande attività per entrambe le squadre, con il PSG che punta a conquistare un secondo titolo consecutivo in questa competizione.

I francesi, ancora impegnati nella corsa al titolo in Ligue 1 con il Lens, affrontano i quarti Champions con l'obiettivo di difendere il titolo vinto contro l'Inter La sfida di andata dei quarti in programma al Parco dei Principi è una delle più interessanti di questa fase della Champions League. Luis Enrique cercherà di difendere il titolo e di avviarsi verso un bis che sarebbe clamoroso. Scopriamo pronostico e quote di Psg-Liverpool in programma mercoledì 8 aprile alle ore 21. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! A differenza del Liverpool, il Psg per arrivare a questo punto è dovuto passare anche dai play off. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Psg-Liverpool, i campioni d'Europa cercano un clamoroso bis: il pronostico

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Liverpool vs PSG UCL PREDICTION #liverpool

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