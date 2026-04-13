L’attrice ha recentemente commentato come il ritorno al lavoro dopo il parto sia stato per lei una scelta difficile, definendolo “una follia”. Spesso, alle madri, in particolare a quelle che lavorano come libere professioniste, viene suggerito di riprendere le attività molto presto dopo aver dato alla luce un bambino. Questa pressione può derivare da aspettative sociali o personali, e spesso si verifica senza considerare le conseguenze fisiche e emotive di un tale impegno.

Alle mamme, specie se libere professioniste, viene spesso chiesto di tornare al lavoro pochissimo tempo dopo aver partorito; molte volte è una sorta di obbligo “non scritto”, altre una scelta, ma anche in quest’ultimo caso non è detto che sia immune da pentimenti o giudizi. Ne ha parlato Lisa Kudrow, l’amata interprete di Phoebe Buffay della serie cult Friends, recentemente ospite della trasmissione di CBS Sunday Morning; l’attrice, oggi 62enne, ha ricordato di quando, pochissimo dopo aver dato alla luce l’unico figlio Julian Murray, sia tornata al lavoro, definendo il tutto “una follia”. “Ripensandoci adesso, avevo appena avuto mio figlio e dieci giorni dopo ero già a una riunione – ha raccontato Kudrow – Sono andata al Tonight Show e a un altro incontro per un film”.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Lisa Kudrow oggi definisce “una follia” il ritorno al lavoro dieci giorni dopo il parto

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