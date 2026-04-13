La comunità di Pergine Valsugana si trova a vivere un momento di grande dolore per la scomparsa di Giulia Beber, una bambina di dieci anni proveniente dalla frazione di Fornaci. Dopo aver combattuto per diverso tempo contro una grave malattia, Giulia non ce l’ha fatta. La notizia della sua morte ha suscitato forte cordoglio tra cittadini e amici.

È un lutto straziante quello vissuto in questi giorni dagli abitanti di Pergine Valsugana. Dopo aver lottato a lungo contro una gravissima malattia, Giulia Beber – una bambina residente nella frazione di Fornaci – è morta a soli dieci anni. La sua scomparsa ha lasciato nel dolore l’intera.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Argomenti più discussi: L’intera comunità in lutto per la scomparsa della piccola Giulia Beber; Una terribile malattia spegne a soli 10 anni il sorriso di Giulia Beber, grande cordoglio nella comunità; Pergine, addio a Giulia Beber: aveva dieci anni ed era malata da tempo. Il ricordo commosso della scuola: Rimane con noi in quello che ci ha dato; Il sorriso di Giulia Beber si è spento a soli 10 anni, il preside della sua scuola: Ci lascia un grande insegnamento, la ricorderemo.

Pergine, l'addio degli amici a Giulia Beber di dieci anni: «Rimarrà con noi il suo sorriso» x.com

La malattia spegne il suo sorriso a soli 10 anni: addio alla piccola Giulia --> https://www.nordest24.it/giulia-beber-morta-10-anni-pergine-lutto-comunita facebook