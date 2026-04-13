L’Inter ha stabilito il record di gol segnati nella storia della Serie A, con un totale di 5.465 reti. La vittoria contro il Como ha consolidato la sua posizione in vetta alla classifica, portando la squadra di Christian Chivu a un passo dallo scudetto. Questa stagione si distingue per il ruolo centrale dell’attacco, che ha contribuito in modo determinante al risultato complessivo. La squadra ha superato la Juventus in questa speciale classifica, raggiungendo il primato assoluto.

La vittoria contro il Como è servita all’ Inter per blindare la sua leadership su questo campionato. Lo scudetto è ormai a un passo per la squadra di Christian Chivu e mai come in questa stagione sarà nel segno dell’attacco. I nerazzurri, infatti, segnano nettamente più di tutti, come ha dimostrato anche il 4 a 3 di domenica sera. Hanno attualmente firmato 75 gol in 32 partite. Il divario con Napoli e Milan, le prime inseguitrici, è quasi imbarazzante: 27 reti in più della squadra di Conte, 28 in più di quella di Allegri. L’ultimo gol segnato da Denzel Dumfries però significa anche un sorpasso storico nei confronti della Juventus. Oggi, infatti, l’Inter è prima nella classifica all-time dei gol segnati in Serie A.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Inter è il miglior attacco all-time della Serie A: 5.465 gol, storico sorpasso sulla Juventus | La classifica

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