Lingua napoletana sempre meno parlata | Ma qui il dialetto resiste più che altrove

Negli ultimi anni si registra un progressivo calo dell’uso della lingua napoletana, che oggi viene parlata meno frequentemente rispetto al passato. Tuttavia, in alcune aree della Campania, questa lingua locale continua a mantenere una presenza significativa, risultando più diffusa rispetto ad altre regioni italiane. La tendenza generale indica una diminuzione dell’uso quotidiano del dialetto, anche se in alcune comunità si conservano ancora pratiche linguistiche tradizionali.

L’uso della lingua napoletana arretra, ma in Campania la lingua locale resiste più che nel resto d’Italia. Secondo i dati Istat, metà della popolazione dai 6 anni in su parla solo o prevalentemente italiano in tutti i contesti quotidiani, mentre l’uso esclusivo dei dialetti resta ormai marginale.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Su TikTok c’è un israeliano che insegna un idioma dimenticato: il giudeo-arabo, la lingua parlata prima della diasporaDan Sheena è un giovane israeliano che insegna arabo colloquiale, come quello parlato dagli arabi nei territori occupati della Cisgiordania e a Gaza.

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Amedeo Colella. . Nisciuno nasce 'mparato - La carta e le cartuscelle in lingua napoletana Carta, cartone e cartuscelle. I documenti in lingua napoletana - facebook.com facebook