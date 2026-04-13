L’immagine prodigiosa della Madonna di Leuca salva i pescatori da una morte orribile

Durante una tempesta nel tratto di mare davanti a Leuca, un gruppo di pescatori fu salvato da un'improvvisa apparizione della Madonna. La figura sacra, visibile tra le onde, li avrebbe guidati in salvo, evitando un destino tragico. Questo episodio, avvenuto molti anni fa, ha dato origine a una forte devozione popolare, consolidata nel tempo attraverso pellegrinaggi e festeggiamenti dedicati alla Madonna di Leuca.

All’origine di una devozione secolare: la storia del legame tra la Madonna di Leuca e la sua gente, nato nel cuore di una tempesta da cui un gruppo di pescatori uscì salvo miracolosamente. Santa Maria di Leuca è una frazione di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce. Una leggenda vuole che qui, nel punto più orientale d’Italia considerato «finis terrae» dai Romani, sia approdato Enea durante la sua fuga da Troia. I romani la. La tradizione – cristiana questa volta – narra che in questa località sia sbarcato san Pietro nel suo viaggio verso Roma. Fu qui, nell’anno 43, che i discepoli del Capo degli Apostoli consacrarono all’Annunciazione di Maria un antico tempio pagano originariamente dedicato a Minerva.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - L’immagine prodigiosa della Madonna di Leuca salva i pescatori da una morte orribile La Madonna della Divina Provvidenza: l’immagine prodigiosa che resistette alla dinamiteLa Madonna della Divina Provvidenza è apparsa diversi secoli fa a una giovane veggente. Madonna del Pilone: una luce celeste salva una bambina da morte certaLa devozione alla Madonna del Pilone è legata al miracoloso salvataggio di una bambina.