Licina Juventus | il gioiello strappato al Bayern subito in gruppo con i grandi Allenamento in prima squadra – VIDEO

La Juventus ha inserito subito Licina, il giovane talento classe 2007, nel gruppo della prima squadra. Dopo aver mostrato le sue qualità, il ragazzo è stato portato direttamente in allenamento con i grandi, senza passare per la squadra Under 19. La società punta forte su di lui, considerandolo il possibile nuovo Yildiz. Nel frattempo, Licina si allena con i professionisti già in questa fase della stagione.

Licina Juventus, il classe 2007 subito alla Continassa con la prima squadra: il piano per il nuovo Yildiz prevede il salto diretto in Next Gen. L’aria di novità soffia forte sui campi della Continassa, dove la Juventus continua a pianificare il futuro con mosse audaci e lungimiranti. Nella giornata odierna, c’è stato un volto nuovo e giovanissimo correre al fianco dei campioni della prima squadra nei video dell’allenamento pubblicati sui canali social del club. Si tratta di Adin Licina, il talento cristallino classe 2007 appena prelevato dal Bayern Monaco con un blitz di mercato condotto magistralmente dalla dirigenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus ha appena portato in Italia Adin Licina, il giovane talento tedesco che il Bayern Monaco aveva nelle sue mani.

Il mercato dell'Inter si fa sempre più interessante, con una possibile sfida a Juventus e Milan per il giovane Licina, talento del Bayern Monaco.

