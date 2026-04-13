L’evento Nu Metal dell’anno all’Orion di Ciampino

Sabato 25 aprile si terrà all’Orion Arena di Ciampino il Nu Metal Fest, evento che si ripete a distanza di un anno da quello che ha avuto luogo nella capitale. La manifestazione rappresenta una novità per la location, visto che si svolge per la prima volta in questa struttura. L’evento ha attirato l’attenzione degli appassionati del genere, che si aspettano un’altra giornata dedicata alla musica nu metal.

Sabato 25 Aprile, a distanza di un anno dall’evento che ha infiammato la Capitale, torna il Nu Metal Fest e per la prima volta all’Orion Arena di Ciampino.Nel pieno della rinascita globale del genere grazie alla nostalgia dei millennials e alla scoperta della Gen Z tramite i social, arriva la.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Black Project, “Questa è la via”: il nuovo singolo tra introspezione e nu metal contemporaneoPer i Black Project, “Questa è la via” non è solo il titolo di un nuovo singolo, ma una riflessione profonda su identità, crescita e consapevolezza.