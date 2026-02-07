A tutto sound Il Nu Metal parla viareggino

Sabato sera il The Cage Theater di Viareggio si riempie di energia. Alle 21.30 si svolge un contest live dedicato al Nu Metal, con band e appassionati pronti a scaldare il palco. La musica viareggina si mette in gioco, portando il genere che sta tornando di moda tra i giovani. Un appuntamento da non perdere per chi ama il sound potente e diretto.

La musica viareggina sbarca nella città dei Quattro Mori. Sabato 7 marzo dalle 21.30 il The Cage Theater ospiterà un contest live che promette scintille. Un viaggio nella musica che avrà al centro dell'uragano emozionale cinque ragazzi viareggini (nella foto) che portano avanti un'unica missione: riportare il Nu Metal sotto i riflettori, con personalità, attitudine e brani originali. Alla guida del gruppo chiamato Wav c'è Gabriele Paolini, 19 anni, voce carismatica e carica emotiva pronta a trascinare gli spettatori senza lasciare scampo. Al suo fianco Alessandro Casini, 20 anni, basso granitico che colpisce dritto allo stomaco.

