L' enologo Walter Webber è il nuovo Benemerito della vitivinicoltura 2026

Durante il Vinitaly, tra stand animati e visitatori internazionali, il Trentino ha dedicato un riconoscimento a Walter Webber, enologo di rilievo. Webber è stato nominato “Benemerito della vitivinicoltura 2026” in occasione dell’evento. La cerimonia si è svolta nel contesto di una delle fiere del settore più importanti, con la partecipazione di numerosi operatori provenienti da diversi Paesi.

Nel cuore del Vinitaly, tra stand affollati e operatori da tutto il mondo, il Trentino si prende la scena e celebra uno dei suoi protagonisti più autorevoli. È Walter Webber, enologo di lungo corso e figura centrale della viticoltura di montagna, il nuovo “Benemerito della vitivinicoltura 2026”.🔗 Leggi su Trentotoday.it Nuovo direttore di gara in MotoGP: Webber sostituisce WebbA ridosso dell’avvio della stagione 2026 della MotoGP in Thailandia, la Federazione Internazionale di Motociclismo ha annunciato una riorganizzazione... Argomenti più discussi: Vinitaly, a Walter Webber il Premio Betti per il Trentino; L'enologo Walter Webber è il nuovo Benemerito della vitivinicoltura 2026; Vinitaly, va all’enologo Walter Webber il Premio Betti per il Trentino; Vinitaly 2026: a Walter Webber il Premio Betti per il Trentino. Nel cuore di Vinitaly, il Trentino celebra uno dei suoi protagonisti. A Walter Webber - figura di riferimento dell’enologia di montagna - è stato assegnato ieri il Premio Angelo Betti “Benemerito della vitivinicoltura 2026” ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati x.com Vinitaly, va all’enologo Walter Webber il Premio Betti per il Trentino facebook