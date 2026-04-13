L’emergenza meteo ferma anche la scuola dei piccoli Comuni di Castiglione Messer Marino

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, le scuole dei piccoli Comuni di Castiglione Messer Marino sono state chiuse. La lezione prevista per aprile è stata cancellata, come gesto di solidarietà nei confronti delle zone colpite dagli eventi calamitosi della settimana santa. La decisione riguarda tutte le classi e si inserisce nelle misure adottate per fronteggiare l’emergenza. Nessuna data di recupero è stata ancora comunicata.

L’emergenza ferma anche la Scuola dei piccoli Comuni di Castiglione Messer Marino: è stata annullata la lezione di aprile in segno di solidarietà per le zone gravemente colpite dagli eventi calamitosi della settimana santa. Gli organizzatori hanno deciso di annullare la lezione mensile prevista.🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Festa di Carnevale a Castiglione Messer Marino Paese isolato dalla frana, a Castiglione Messer Marino torna la dad. Elicottero in sorvolo sulle zone più colpite [FOTO]È stata una Pasqua difficile per gli abitanti di Castiglione Messer Marino: il comune della provincia di Chieti a più di 1000 metri di altezza è...