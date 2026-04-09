Paese isolato dalla frana a Castiglione Messer Marino torna la dad Elicottero in sorvolo sulle zone più colpite FOTO

A Castiglione Messer Marino, un comune della provincia di Chieti situato a oltre 1000 metri di altezza, è tornata la didattica a distanza a causa di una frana che ha isolato il paese. Le autorità hanno effettuato un sorvolo con un elicottero sulle zone più colpite, mentre quattro degli accessi principali sono stati compromessi, lasciando praticabile solo uno dei percorsi. La situazione ha reso difficile la mobilità degli abitanti durante i giorni di festa.

È stata una Pasqua difficile per gli abitanti di Castiglione Messer Marino: il comune della provincia di Chieti a più di 1000 metri di altezza è rimasto isolato nei giorni scorsi per via delle frane che hanno compromesso quattro accessi su cinque al comune, con uno solo percorribile ma in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Giorgia Meloni a Niscemi, il sorvolo in elicottero delle zone colpite dal maltempo. Schifani: «C’è un paese che rischia di crollare in un vuoto enorme»«Quanto accaduto per la frana del 1997 non si ripeterà, il governo agirà in maniera celere». Niscemi, Meloni sorvola in elicottero le zone colpite dalla frana: il videoLa presidente del consiglio Giorgia Meloni, prima di partecipare alla riunione operativa al Comune di Niscemi, ha eseguito un sorvolo in elicottero,... Temi più discussi: Frana cancella un tratto della provinciale per Castiglione, area artigianale non raggiungibile; Comuni isolati, carenza idrica e frane: sopralluogo in elicottero del capo della protezione civile Scelli; Frane e paesi isolati dopo il maltempo, domani Scelli sorvolerà l'Abruzzo; Frana a Castiglione, persone evacuate e accolte dai parenti in paese. L'Alto Vastese quasi isolato. A Castiglione Messer Marino isolata dalla frana Scelli incontra i sindaciIl capo della Protezione Civile dell'Abruzzo, Maurizio Scelli, ha sorvolato questa mattina, a bordo di un elicottero messo a disposizione dal Comando regionale della Guardia di Finanza, le zone più co ... ansa.it Maltempo in Abruzzo, frana isola Castiglione Messer Marino: crolla la strada provinciale (Video)CHIETI, 4 Aprile 2026 - Situazione critica in Castiglione Messer Marino, dove una frana ha isolato il paese dopo giorni di maltempo intenso. Lo smottamento ha colpito la strada che collega il borgo al ... ilmeteo.it Maltempo nel Chietino, sopralluogo in elicottero a Castiglione Messer Marino Il capo della Protezione civile regionale Maurizio Scelli ha sorvolato in elicottero le aree più colpite dal maltempo nel Chietino, atterrando a Castiglione Messer Marino, dove una f - facebook.com facebook Alto Vastese, postazione aggiuntiva del 118 per l’emergenza viabilità. Attiva a Castiglione Messer Marino Servizio h24 per superare i disagi causati dal maltempo LA NOTIZIA COMPLETA asl2abruzzo.it/alto-vastese-p… x.com