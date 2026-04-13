L’economia globale delle tecnologie emergenti | valore di mercato e asimmetrie di crescita

Negli ultimi anni, le tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale, le energie pulite, il calcolo quantistico e la robotica avanzata stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nell'economia globale. Questi settori mostrano una crescita rapida e si stanno affermando come elementi chiave per lo sviluppo economico mondiale. La loro espansione porta con sé differenze di sviluppo e investimenti tra diverse regioni del pianeta.

(Adnkronos) – Il panorama delle tecnologie di frontiera, intelligenza artificiale, clean tech, calcolo quantistico e robotica avanzata si avvia a diventare uno dei principali motori dell'economia mondiale. Secondo le proiezioni UNCTAD, questo comparto toccherà un valore di 16,4 mila miliardi di dollari entro il 2033. Tuttavia, il paper “Innovation and Emerging Technologies: from Progress to Prosperity”, realizzato da ISPI e Deloitte, mette in guardia sulla distribuzione non uniforme dei benefici in termini di produttività. Se nelle economie avanzate l'integrazione della GenAI tra le PMI ha generato incrementi di produttività superiori al 25%, l'Italia registra tassi di crescita più contenuti rispetto a Stati Uniti e Regno Unito, a causa di una diffusione delle tecnologie lungo le filiere ancora disomogenea.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Cina: economia trainata dal green, PIL in crescita grazie a solare, elettrico e tecnologie pulite.La svolta verde dell'economia cinese ha accelerato in modo sorprendente, trainando oltre un terzo della crescita del Prodotto Interno Lordo nel 2025. L’impatto delle nuove tecnologie sul progresso e l’innovazione globaleIl progresso non è più un evento lineare, ma una forza gravitazionale che modella ogni singolo aspetto della nostra quotidianità.