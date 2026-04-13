Le storiche auto delle forze dell' ordine in raduno nella Tuscia | tappe e orari delle esposizioni

Durante il ponte del 25 aprile, nella Tuscia si terrà il raduno “Auto in divisa”, un evento che si svolgerà dal 24 al 26 aprile in diverse località tra Viterbo, Vitorchiano, Ronciglione e Vetralla. La manifestazione prevede l’esposizione di veicoli storici delle forze dell’ordine, con tappe e orari distribuiti nei vari comuni coinvolti. La partecipazione è aperta al pubblico e si svolgerà in spazi pubblici delle città interessate.

Per il ponte del 25 aprile, nella Tuscia è organizzato il raduno “Auto in divisa”. Il grande evento, dal 24 al 26 aprile, coinvolge i comuni di Viterbo, Vitorchiano, Ronciglione e Vetralla. Oltre alle esposizioni in piazza, dov'è possibile ammirare le storiche auto delle forze dell'ordine, sono.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Controllo delle aree vincolate a Niscemi: le forze dell’ordine verificano il rispetto delle misure di sicurezzaI Carabinieri di Niscemi hanno intensificato i controlli nelle aree vincolate del comune siciliano, con particolare attenzione alla zona rossa, dove... Ultimo sipario per "Tuscia in Scena"! L’ultimo appuntamento di "Tuscia in Scena" promette risate e colpi di scena con la Compagnia di Teatro Popolare di Tarquinia. Protagonista è Giorgio: pigro, insoddisfatto della vita di coppia e... al centro di un incredibile - facebook.com facebook