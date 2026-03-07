Dopo la partita tra Napoli e Torino, il tecnico ha annunciato l'intenzione di proporre una statua per un calciatore del Napoli. Durante il post partita, ha anche commentato la prestazione di Elijf Elmas, sottolineando il suo primo gol dopo un lungo periodo di buona forma. La partita è stata caratterizzata dalla presenza del calciatore macedone, che ha contribuito alla vittoria della squadra con un gol decisivo.

Il tecnico azzurro esalta il rendimento, l'applicazione e la duttilità di Elmas, che ha trovato finalmente il gol contro la sua ex squadra Napoli-Torino è stata soprattutto la partita di Elijf Elmas. Il macedone, ex di turno, ha trovato finalmente il gol a coronamento di un periodo di grande continuità di rendimento. Nel post partita Antonio Conte, ai microfoni di Dazn, ha elogiato il centrocampista azzurro, chiamandolo ‘Sant’Elmas': "Quest'anno veramente noi dovremmo fargli una statua. È un ragazzo che capisce di calcio. Se qualcuno gli spiega le cose, le capisce, è uno che ci entra dentro, è un giocatore duttile che gioca sia da centrocampista centrale che da trequartista. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Le parole del tecnico nel post partita. "Dico bravi ai ragazzi. Ora pensiamo ai punti»

Come sta McTominay: le parole di Conte nel post partitaPer il Napoli la buona notizia della vittoria in pieno recupero viene mitigata dal problema fisico accusato da un altro elemento fondamentale come...

Tutti gli aggiornamenti su Conte propone.

Temi più discussi: Conte: Bravo Napoli, nell'emergenza hai sempre risposto. Elmas? Gli farei una statua; Conte propone una statua per un calciatore del Napoli: le parole del tecnico nel post partita; Conte: Partita dominata, De Bruyne e Anguissa ci sono mancati tanto; Conte elogia 'Sant'Elmas': Merita una statua. Anguissa e De Bruyne? Sembra che...

Conte: Bravo Napoli, nell'emergenza hai sempre risposto. Elmas? Gli farei una statuaIl tecnico, dopo il 2-1 al Torino, sui rientri di Anguissa e De Bruyne: Sembra che non se ne siano mai andati, ma in realtà è successo. E sul macedone: Capisce di calcio, entra dentro le cose, è du ... msn.com

Napoli-Torino 2-1, Conte: Sant’Elmas, dovremmo fargli una statuaLe parole dei protagonisti al termine del match tra azzurri e granata, valevole per la 28° giornata di Serie A ... msn.com

Dal 6 al 29 marzo 2026 la Casa del Conte Verde di Rivoli propone la mostra collettiva “IDENTITA’ FEMMINILI. Essere donna ieri, oggi e domani” che getta un ponte ideale tra Europa, Medio Oriente e Sud America. TUTTI I DETTAGLI NEL MIO ARTICOLO QUI: - facebook.com facebook