Le fiamme divampano sulla terrazza e invadono il tetto | paura in paese

Domenica sera, 12 aprile 2026, un incendio si è sviluppato in una palazzina del centro storico di Vipiteno, provocando paura tra i residenti. Le fiamme sono partite dalla terrazza e si sono estese al tetto dell’edificio, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono giunti prontamente i soccorritori, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Sono stati momenti di terrore quelli di domenica sera, 12 aprile 2026, per gli abitanti di Vipiteno che hanno allertato i vigili del fuoco per un incendio divampato in una palazzina del centro storico del paese.L’allarme alla Centrale unica di emergenza è scattato alle 20:15. Secondo le prime.🔗 Leggi su Trentotoday.it Le fiamme divampano dal tetto, paura in paese: ragazzo salvato dai vicini di casaIl giovane che vive nell’abitazione è stato svegliato dai vicini, allarmati dal fumo. Argomenti più discussi: Le fiamme divampano sulla terrazza e invadono il tetto: paura in paese; Incendio nella notte, fiamme divampano al Rione Taormina; Un’altra notte di fuoco, divampano le fiamme e colpiscono due autovetture; Le fiamme divampano dalla canna fumaria, l'intervento dei vigili del fuoco: momenti di apprensione. E chi sostiene che il fuoco, prima o poi,si spegne da solo, si sbaglia... Ci sono passioni che divampano come incendi, fino a quando il destino non le soffoca con una zampata ma, anche in questo caso, rimangono braci calde, pronte ad ardere nuovamente no facebook