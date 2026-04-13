L’aviazione nigeriana colpisce un mercato nello stato di Yobe si temono duecento morti

Nella serata dell’11 aprile, l’aviazione nigeriana ha condotto un attacco nello stato di Yobe, provocando numerosi vittime. Le stime parlano di almeno duecento persone rimaste uccise in seguito ai bombardamenti. La notizia ha suscitato grande preoccupazione tra le comunità locali e le autorità, che ancora cercano di fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente. La situazione resta tesa e in evoluzione.

In risposta alla segnalazione delle vittime civili, l’aeronautica militare nigeriana ha affermato in un comunicato di aver inviato sul posto “una missione di accertamento dei fatti”. In precedenza l’aeronautica militare aveva riferito di aver ucciso dei miliziani del gruppo Boko Haram lungo una strada che porta a Jilli, nello stato di Borno. Le autorità del vicino stato di Yobe hanno affermato in un comunicato che un attacco aereo è stato condotto vicino a un mercato affollato. Il villaggio di Jilli, nello stato di Yobe, si trova al confine con lo stato di Borno, dov’è in corso da molti anni un’insurrezione jihadista che ha causato migliaia di morti e milioni di sfollati.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - L’aviazione nigeriana colpisce un mercato nello stato di Yobe, si temono duecento morti Leggi anche: Migranti, nel Mediterraneo si temono centinaia di morti Over 200 civilians accidentally killed by Nigerian air force at local market Argomenti più discussi: L’aviazione nigeriana colpisce un mercato nello stato di Yobe, si temono duecento morti; Nigeria, decine di morti e feriti per un raid su un mercato; L’aviazione nigeriana colpisce un mercato nello stato di Yobe si temono duecento morti. A ranar Asabar ne wani harin jirgin yai ya kashe gomman mutane da suka je cin kasuwar Jilli da ke kan iyakar jihohin Borno da Yobe. Sai dai sojojin sun ce sun kai harin ne kan mayaan Boko Haram da ke kasuwar. Mun yi nazari game da abin da ya faru. x.com Kungiyoyin fararen hula da masana harkokin tsaro sun nuna rashin jin dadinsu kan harin da jiragen yakin sojin saman Najeriya ya kai a kasuwar mako-mako da ka kan iyakar Borno da Yobe, wanda rahotanni su ka ce sama da mutane 200 ne wadanda mafiy - facebook.com facebook