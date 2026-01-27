migranti nel mediterraneo si temono centinaia di morti

La recente comunicazione dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni evidenzia il rischio di molteplici decessi tra i migranti nel Mediterraneo, con almeno 51 vittime confermate al largo di Tobruk, in Libia orientale. Questa situazione sottolinea le criticità e le sfide legate ai flussi migratori e alla sicurezza in mare aperto.

L'Organizzazione internazionale per le migrazioni ha comunicato ieri che ci sono evidenze di almeno 51 migranti morti al largo di Tobruk, nella Libia orientale. «Mentre l'Oim sta ancora cercando una conferma ufficiale, l'entità delle vittime segnalate indica un'altra grave tragedia nel Mediterraneo centrale», scrive l'agenzia Onu.

Un tragico naufragio nel Mediterraneo centrale ha provocato almeno 50 vittime, con un solo sopravvissuto recuperato a Malta.

Circa cinquanta migranti sono morti in un naufragio nel MediterraneoNella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio un migrante è stato soccorso nel Mediterraneo centrale, in acque internazionali, dalla motonave Star. Una volta portato a Malta l’uomo ha detto che si tr ... ilpost.it

«Migranti, 8 barche travolte e 380 morti». Ma la denuncia dell'Ong cade nel silenzioNell'ultima settimana Sos Mediterranée ha contato otto traversate partite dalla Tunisia, finite nel mirino del ciclone Harry. L'unica notizia filtrata ... avvenire.it

Migranti, strage nel Mediterraneo durante il ciclone Harry: almeno cinquanta morti e 380 dispersi x.com

LA TRAGEDIA DEI Migranti Naufragio nel Mediterraneo, 50 morti e un superstite. La guardia costiera: 380 dispersi L’unico superstite è stato portato a Malta. A darne notizia la ong Alarm phone. L’alert della guardia costiera dopo il ciclone Harry è stato diramat - facebook.com facebook