L' Atletica 85 Faenza scalda i motori e si prepara alla stagione estiva con le prime prove outdoor

Lo scorso fine settimana, l'Atletica 85 Faenza ha partecipato a diverse prove all'aperto, segnando l'inizio della preparazione per la stagione estiva. La squadra ha svolto esercitazioni e competizioni che fanno parte del piano di allenamenti previsto per i mesi futuri. Questa serie di impegni rappresenta un primo passo nel percorso di avvicinamento alle gare ufficiali all'aperto.

Lo scorso fine settimana, l'Atletica 85 Faenza ha proseguito gli appuntamenti in preparazione alla stagione outdoor. Tra Foligno, Forlì, Fucecchio e San Benedetto del Tronto, la società ha confermato una presenza ampia e continua in diverse competizioni, segno della vitalità di un movimento che.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Atletica 85 Faenza, una grande conclusione per la stagione indoorUn altro fine settimana di gare per i portacolori di Atletica 85 Faenza, che concludono la stagione indoor con la presenza di ben tre atleti ai...