L' assalto a Mondello i nostalgici dell' Italo Belga e la bella risposta del Comune
Nelle ultime ore si sono moltiplicate le testimonianze sui social riguardo a un episodio di tensione a Mondello. Gruppi di persone legate alla vecchia Italo Belga sono stati protagonisti di comportamenti che hanno attirato l'attenzione delle autorità. Il Comune ha risposto prontamente, cercando di gestire la situazione e di mantenere l’ordine pubblico. La vicenda ha generato reazioni tra i residenti e gli utenti online, sottolineando le divisioni presenti nella zona.
Si sapeva. Erano tutti lì (sui social), coi fucili puntati. I nostalgici della Italo Belga non hanno perso tempo. E sabato alla prima giornata di sole, con la spiaggia di Mondello invasa dai palermitani, hanno iniziato a puntare il dito contro caos e sporcizia. Quello che non si aspettavano è che.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Il dopo Italo Belga a Mondello, scende in campo il Comune: "Interventi per restituire decoro al lungomare"Il passaggio del ciclone Harry ha reso necessaria un'attività straordinaria su spiaggia, marciapiedi e carreggiata.
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