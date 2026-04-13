L' assalto a Mondello i nostalgici dell' Italo Belga e la bella risposta del Comune

Nelle ultime ore si sono moltiplicate le testimonianze sui social riguardo a un episodio di tensione a Mondello. Gruppi di persone legate alla vecchia Italo Belga sono stati protagonisti di comportamenti che hanno attirato l'attenzione delle autorità. Il Comune ha risposto prontamente, cercando di gestire la situazione e di mantenere l’ordine pubblico. La vicenda ha generato reazioni tra i residenti e gli utenti online, sottolineando le divisioni presenti nella zona.