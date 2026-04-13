Labrinth rompe il silenzio su Euphoria | svela il motivo che nessuno dice il retroscena che divide i fan

Il compositore che ha curato la colonna sonora della serie televisiva ha annunciato di aver deciso di non partecipare più al progetto, poche ore prima della messa in onda della terza stagione. La sua decisione ha suscitato sorpresa tra i fan, che avevano apprezzato il contributo musicale durante le stagioni precedenti. Labrinth, che ha composto la musica originale, ha spiegato il motivo della sua uscita attraverso un messaggio pubblico.

Il caso Labrinth scuote i fan di Euphoria a poche ore dal debutto della terza stagione: il compositore che ha definito il suono della serie ha deciso di fare un passo indietro. Non si tratta di una semplice scelta artistica, ma di una presa di posizione netta contro alcune dinamiche dell’industria. Le sue parole, pubblicate sui social, chiariscono che dietro l’assenza della sua musica c’è una questione di rispetto professionale. Intanto, la nuova stagione cambia direzione sonora e narrativa, segnando una svolta importante per lo show. Ecco cosa è successo davvero e cosa significa per il futuro della serie. L’assenza di Labrinth dalla terza stagione di Euphoria non è un dettaglio secondario: è un cambio strutturale.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Labrinth rompe il silenzio su Euphoria: svela il motivo che nessuno dice (il retroscena che divide i fan) Euphoria, Labrinth rompe con la produzione: addio per dignitàIl musicista Labrinth ha deciso di interrompere definitivamente la sua collaborazione con la produzione di Euphoria, motivando la scelta con la... Leggi anche: Chiello rompe il silenzio e rivela che non ha portato Morgan a Sanremo 2026 per un motivo ben preciso